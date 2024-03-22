В шести надземных переходах Казани установят 13 новых лифтов

В этом году в шести надземных пешеходных переходах столицы Татарстана появится 13 новых лифтовых устройств. Работы по их замене уже стартовали на нескольких объектах.

Возле Республиканской клинической больницы на Оренбургском тракте готовят настил для каркаса верхней части лифтовой шахты, после чего ее зальют бетоном. На этом участке ранее демонтировали старые конструкции и основания, обустроили сваи, выполнили опалубку и залили нижнюю половину будущих шахт с обеих сторон.

На улице Павлюхина уже разобрали все подъемные элементы. Сейчас рабочие готовятся к бетонированию свай, а пока переносят инженерные сети. Следующим этапом станет заливка фундаментных плит и работа с шахтами и их входными группами.

Аналогичные работы запланированы на остановке «Ветеринарная академия» по проспекту Ямашева. После демонтажа свай и оснований рабочие начнут бурение под заливку новой плиты. В двух переходах — на пересечении улицы Чистопольской с проспектом Ф. Амирхана и на улице Сахарова у торгового центра — бригады уже разбирают старые лифты.

Новые лифты в переходах оснастят теплыми шахтами, как в многоквартирных домах. Срок их службы будет значительно больше, чем у предыдущих конструкций. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Напомним по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году обновят свыше 1,9 тыс. км дорог к медучреждениям. Помимо этого специалисты займутся установкой светофоров и барьерных ограждений.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин