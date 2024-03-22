В Госдуму внесли законопроект о снижении пенсионного возраста лицам из подразделений особого риска

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов внес на рассмотрение законопроект, согласно которому граждане из подразделений особого риска, участвовавшие в подземных испытаниях ядерного оружия, проведении и обеспечении работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, смогут выйти на пенсию на 5 лет раньше.

В настоящее время граждане из подразделений особого риска не имеют права на досрочную пенсию, однако им предоставляют другие меры социальной поддержки.

Правительство не поддержало законопроект, так как это приведет к нарушению страхового принципа эквивалентности пенсионных обязательств и необходимых для их обеспечения финансовых ресурсов. Ранее во исполнение перечня поручений президента Российской Федерации по итогам 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Разиль Самигуллин