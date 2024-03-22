В 2024—2026 годах в Татарстане по госпрограмме отремонтируют 59 школ

В 2024 году в Татарстане по госпрограмме «Развитие образования» запланирован капитальный ремонт шести школ республики, в 2025 году — восьми школ, а в 2026 году — тридцати пяти школ, сообщило Минобразования РТ «Реальному времени».

Реновацию проведут в соответствии с поручением президента России Владимира Путина по модернизации школьных систем образования. Республика Татарстан участвовала в отборе и получила субсидии из федерального бюджета для софинансирования расходов.

Ранее «Реальное время» выяснило, что в текущем году по нацпроекту отремонтируют около 2,5 тыс. км дорог к образовательным учреждениям.

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