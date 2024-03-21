В 2024 году по нацпроекту отремонтируют около 2,5 тыс. км дорог к образовательным учреждениям

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 766 участков, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. Эти дороги находятся в неудовлетворительном состоянии, но работы по их обновлению позволят сделать путь детей в школы и места досуга более комфортным.

— В нашей работе мы всегда стараемся сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность подрастающего поколения. Путь детей в школы и места досуга должен быть как можно более комфортным. Для этого мы обновляем дорожное покрытие, устанавливаем освещение, пешеходные переходы и знаки дорожного движения, — отметил Марат Хуснуллин.

За пять лет реализации нацпроекта в регионах к нормативам привели более 4 тыс. участков региональных и местных дорог. Работы проводятся не только на улицах в населенных пунктах, но и на региональных и межмуниципальных дорогах, по которым курсируют школьные автобусы.

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Нафиса Миннехузина