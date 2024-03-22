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В 2023 году в Татарстане собрали 55,7 млрд рублей имущественного налога

12:39, 22.03.2024

В 2023 году в Татарстане собрали 55,7 млрд имущественного налога, выяснило «Реальное время». Изначально планировалось собрать 55,5 млрд рублей, однако план был перевыполнен на 168 млн рублей.

Существенную разницу в итоговом плане сыграли бюджеты районов, поскольку без субъектов республики сам регион собрал 44,8 млрд рублей, превысив план только на 51 млн рублей.

Сами же районы Татарстана собрали в консолидированный бюджет 10,9 млрд рублей имущественного налога, таким образом превысив план на 168 млн рублей.

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Разиль Самигуллин
Экономика Татарстан
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