В Татарстане разработкой беспилотных авиасистем займутся в 19 школах и техникумах

До 1 июля 2024 года в 19 образовательных учреждениях Татарстана появятся классы, в которых учащиеся будут заниматься разработкой и проектированием беспилотных авиационных систем. Постановление об этом подписал Кабинет министров республики.

В этих школах и техникумах проведут 23 образовательные программы, включающие модули создания БПЛА. Они охватят не менее 560 учащихся, для обучения которых подготовят 84 специализированных педагога. Специализированные классы в Казани появятся в пяти учреждениях, еще пять заведений — в Зеленодольске, классы БПЛА получат две школы Набережных Челнов и по одной школе в Иннополисе, Бугульме, Болгаре, Усадах и Столбище и Лаишево.

Оснащение классов и центров практической подготовки завершат к 1 июня.

Ранее сообщалось, что татарстанским школам предоставили субсидии на закупку оборудования для уроков по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиасистем. Республика получила из федерального бюджета 244,1 млн рублей, еще 57,3 млн рублей Татарстан добавил из собственной казны.



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