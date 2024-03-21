Отключение смартфонов россиян: ждать ли подобных мер?

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко сомневается, что зарубежные корпорации решатся на отключение смартфонов россиян. По его мнению, при приобретении современных смартфонов для широкого использования на них не указано, для какой страны конкретно он сделан. К тому же в лицензионном соглашении нет подобных условий для блокировки. Об этом сообщила ГТРК «Татарстан».

Эксперт отмечает, что технически отключение всех смартфонов, Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. В случае с айфонами пользователи получат устройство, которое будет полностью заблокировано, с потерей всех личных данных, хранящихся на нем.

Однако, по словам Сергея Кузьменко, корпорации могут ждать многомиллионные иски, если они пойдут на такой шаг.

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Нафиса Миннехузина