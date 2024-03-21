Накопительный счет чаще всего выбирают клиенты старше 40 лет

ВТБ проанализировал спрос на накопительные счета среди клиентов и выяснил, что чаще всего их открывают клиенты в возрасте старше 40 лет. При этом мужчины и женщины пользуются продуктом с одинаковой частотой. Средний чек составляет около 415 тысяч рублей.

Всего с момента запуска накопительного ВТБ-счета в конце прошлого года клиенты открыли более 1,6 млн таких счетов. Портфель по ним составил 676 млрд рублей, что составляет 10% от общего объема рублевых пассивов банка.

Накопительный счет чаще всего выбирают жители Москвы и Подмосковья (более 436 тыс. счетов) и Санкт-Петербурга (более 107 тыс. счетов). В топ-5 регионов также вошли Свердловская и Иркутская области.

По данным банка, женщины немного чаще открывают накопительный ВТБ-счет, чем мужчины (54,5% и 45,5% соответственно). Больше всего владельцев счета в возрасте от 40 до 50 лет (более 24%) и от 50 до 60 лет (более 20%). Более 17% клиентов, оформивших накопительный инструмент, старше 65 лет.

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Нафиса Миннехузина