Профессор Российской академии образования назвал ошибкой отказ от воспитательной работы в школах

Фото: Динар Фатыхов



Доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования Гасангусейн Ибрагимов, выступая на дискуссионной площадке «Традиционные ценности в условиях глобального поликризиса» Казанского федерального университета, заявил, что отказ от воспитательной работы в российских школах в начале 90-х годов прошлого века был большой ошибкой и привел к весьма негативным последствиям в самой образовательной системе страны и системе ценностей ее граждан.

— Образование, с моей точки зрения, ключевой фактор в формировании традиционных духовных, нравственных ценностей. Ребенок большую часть своего времени до 18 лет проводит в школьной образовательной организации. От того, как построен образовательный процесс, как организована система образования, уделяется ли в системе образования внимание развитию духовно-нравственных ценностей, говоря с точки зрения педагогики — воспитанию, от этого зависит то, как они формируются… В начале 90-х годов воспитание ушло на второй план. Более того, даже в стенах Российской академии образования отдельные руководители прямо говорили, что воспитание не дело школы, не занимайтесь исследованием воспитательных проблем! Пусть этим занимается церковь и так далее, — напомнил Ибрагимов.

«Мы как педагоги и преподаватели должны быть носителями этих ценностей…А делаем ли мы это? Боюсь, что не всегда и далеко не все». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Результатом такого отношения, по словам профессора, стало то, что образование свелось к тому, чтобы дать знания, сформировать те или иные умения, подготовить к поступлению в вуз.

— Родители нанимали репетиторов, накачивали детей знаниями, которые позволили бы им поступить в университет. А воспитательные аспекты были на обочине… Все предыдущие 15, 20, а то и 30 лет у нас не было четко сформулированной национальной идеи, не было идеологии. Этот факт привел к тому, что идеологическое и психологическое давление, которое испытывала страна начиная с 90-х годов под влиянием резкого перехода к рыночным отношениям и отказа от всего прошлого, от традиционных ценностей, которые были и работали в советское время, поставило страну на грань разрушения. Когда пришло осознание этого на государственном уровне, власть начала обращать на это внимание, — отметил доктор педагогических наук.

Ибрагимов рассказал, что два года назад была принята концепция воспитания в РФ, а в прошлом году в образовательную программу ввели воспитание как самостоятельную часть учебного плана. Однако несмотря на то, что в последнее время процесс в этом плане идет по нарастающей, многие фундаментальные вопросы остаются нерешенными.

— Образование тогда оказывает воспитывающее влияние, когда вся среда направлена на это. Это и содержание учебного плана: мы должны вводить дисциплины, в которых традиционные ценности бы формировались, мы должны так строить отношения в образовательном процессе, чтобы они, с одной стороны, опирались на традиционные ценности, с другой — развивали их. Мы сами должны быть воспитанными как преподаватели, как педагоги, чтобы демонстрировать эти ценности: справедливость, порядочность, честность, патриотизм, гражданственность. Мы как педагоги и преподаватели должны быть носителями этих ценностей… А делаем ли мы это? Боюсь, что не всегда и далеко не все, — констатировал Ибрагимов.

Галия Шакирова