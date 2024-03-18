Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики

Российский рынок акций в начале недели продемонстрировал смешанную динамику. Консолидация цен blue chips произошла на фоне дорожающей нефти (Brent превысила $86 за баррель) и политической стабильности в России после прошедших президентских выборов.

Стабилизировались при рекордных оборотах бумаги «ТКС Холдинга» на первых торгах после завершения процесса редомициляции, раллировали акции Росбанка (+9,8%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3296,3 пункта (-0,1%), индекс РТС — 1129,5 пункта (+0,9%). Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 2,4%. Напомним, с 18 марта Московская биржа добавила в список бумаг, доступных для вечерних торгов на фондовом рынке, акции 14 компаний. Торги будут проводиться с 19:00 до 23:50 по московскому времени.

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Разиль Самигуллин