Клиенты банков смогут обжаловать внесение их реквизитов в базу данных о подозрительных операциях

Любой гражданин, чьи банковские реквизиты оказались в базе данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента», сможет обратиться в Банк России с просьбой исключить информацию из нее. Проект соответствующего указания разработал регулятор.

Как и прежде, банки будут передавать в эту базу данные о мошеннических операциях после жалоб клиентов. Благодаря этому кредитные организации смогут эффективнее противодействовать кибермошенникам. Новый порядок обжалования необоснованного попадания реквизитов в базу позволит снизить негативные последствия для клиентов банков.

Подать заявление в Банк России можно будет через его сайт или напрямую, а также через свой банк. В документе указано, что банк может самостоятельно, без участия своего клиента, направить регулятору мотивированное заявление об исключении из базы. Регулятор примет решение по обращению за 15 рабочих дней и сообщит о нем клиенту банка или самой кредитной организации.

Порядок принятия решения по заявлению, а также перечень необходимых данных для представления регулятору содержатся в проекте указания. При подготовке итогового документа будут учтены замечания и предложения, которые нужно направить до 2 апреля включительно.

Напомним, с 1 апреля 2024 года российские резиденты могут без специального разрешения Банка России оплачивать доли, вклады и паи в имуществе иностранных компаний, если сумма операции не превышает 15 млн рублей.

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Разиль Самигуллин