ЦБ РФ упростил процедуру оплаты долей и паев в иностранных компаниях для российских резидентов

С 1 апреля 2024 года российские резиденты могут без специального разрешения Банка России оплачивать доли, вклады и паи в имуществе иностранных компаний, если сумма операции не превышает 15 млн рублей.



При этом взнос может быть как в рублях, так и в иностранной валюте. Если сумма операций превышает лимит, необходимо получить разрешение ЦБ РФ, как и раньше. Аналогичные правила действуют для взносов по договорам простого товарищества.

Ранее Банк России опубликовал для обсуждения пакет изменений в оценке кредитного риска банков. Изменения включают корректировки требований к оценке розничных ссуд и упрощение оценки факторинга.

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Разиль Самигуллин