Четыре парка Татарстана вошли в шорт-лист Всероссийской парковой премии «Парки России»

Четыре зеленых зоны Татарстана претендуют на победу во Всероссийской парковой премии «Парки России». В шорт-лист вошли:

Парк по ул. Кошевого в Лаишево в номинации «Парк года. Малые города».

Парк «Березовая быль» в Зеленодольске в номинации «Парк года. Большие города».

Парк «Прибрежный» в Набережных Челнах в номинации «Парк года. Крупные города».

Парк «Малое Чайковое озеро» в Казани в номинации «Парк года. Крупнейшие города».

Определение победителей пройдет с 20 марта по 2 апреля. Члены экспертного совета выберут лучших из числа лауреатов. Всего на участие в премии было подано 557 заявок по 24 номинациям.

Церемония награждения состоится 3 апреля 2024 года в рамках Международной выставки-конференции ParkSeason Expo, Форума парков стран БРИКС и Всероссийского слета директоров парков. Напомним в 2024 году в Альметьевске на голосование жителей вынесут семь проектов по благоустройству общественных пространств. Один из проектов реализуют в 2025 году.

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Разиль Самигуллин