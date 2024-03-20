Рустем Гарипов выступил на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов принял участие в заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Заседание проходило под председательством вице-премьера Республики Татарстан Шамиля Гафарова.

На 18 марта в республике было зарегистрировано 505 ДТП, в которых погибли 60 человек, что на 19 человек больше, чем за аналогичный период 2023 года. Среди основных видов ДТП с погибшими можно выделить столкновение, наезд на пешехода и наезд на стоящий транспорт.

С участием детей было зафиксировано 69 ДТП, в результате которых 2 ребенка погибли и 73 пострадали.

В ходе заседания были обозначены конкретные задачи для Госавтоинспекции, Министерства образования и науки республики, балансодержателей автодорог, а также руководителей районных комиссий по БДД с целью снижения аварийности на дорогах.

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Нафиса Миннехузина