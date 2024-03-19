Жителям республики рассказали о новинках в сфере ЖКХ

Жителям Татарстана предложили вести оплату счетов по ЖКХ через сайт Татэнергосбыта. Отмечается, что через данный сервис можно проследить сколько и каких ресурсов потребляет каждая квартира. На базе данного сайта с 2017 года работает единый расчетный центр. Он обслуживает более 80% жилого фонда республики. Специалисты призывают все организации ЖКХ присоединиться к данной системе. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Новый начальник Госжилинспекции республики Александр Тыгин высказал целый ряд предложений по улучшению сферы ЖКХ. Так, он предложил ужесточить требования к ТСЖ, по его мнению к ним больше нареканий, чем к управляющим компаниям. Также он предложил внести альтернативу и ввести муниципальное управление жилым фондом. У депутатов данная идея нашла поддержку.

Все озвученные предложения парламентарии собираются взять в обработку для возможного законодательного воплощения. Уже на ближайшей сессии Госсовета рассмотрят закон, по которому жильцы будут делать взносы на капитальный ремонт через единый расчетный центр.

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Разиль Самигуллин