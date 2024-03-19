Рынок акций России откатился к 3265п по индексу МосБиржи

Вечером во вторник российский рынок акций скорректировался вниз на фоне фиксации прибыли игроками. Негативное влияние оказало ослабление рубля, несмотря на рост нефти (Brent превысила $87 за баррель). Индекс МосБиржи откатился до 3265 пунктов (уровень конца февраля) в основном за счет роста бумаг нефтегазовых компаний.

Выросли также акции «ТКС Холдинга» и «Яндекса». По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3264,97 пункта (-1%), индекс РТС — 1111,56 пункта (-1,6%). Доллар к 18:50 МСК вырос до 92,5 рубля (+0,58 рубля).

Ранее российский рынок акций в начале недели продемонстрировал смешанную динамику. Консолидация цен blue chips произошла на фоне дорожающей нефти (Brent превысила $86 за баррель) и политической стабильности в России после прошедших президентских выборов.

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Разиль Самигуллин