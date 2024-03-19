На работы очистных сооружений канализации в Приволжском районе Казани выделят 14,9 млн рублей

На работы по модернизации шкафа управления установки по обезвоживанию осадочных вод выделят 14,9 млн рублей. Заказчиком тендера выступает казанский «Водоканал».

Подрядчик обязуется выполнить работы на очистных сооружениях канализации по адресу: г. Казань, ул. Магистральная Приволжского района. Общая продолжительность всех этапов работы — не более 90 календарных дней после заключения договора.

Напомним, в Кировском районе Казани обновят комплекс инженерных сооружений, предназначенных для отвода сточных вод. На эти цели из республиканского бюджета власти выделят полмиллиарда рублей.

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Разиль Самигуллин