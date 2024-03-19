На строительство сетей водоснабжения театра имени Галиаскара Камала выделят 80,8 млн рублей

На строительство сетей водоснабжения театра имени Галиаскара Камала выделят 80,8 млн рублей. Заказчиком тендера выступает казанский «Водоканал».

Общая площадь нового здания театра имени Галиаскара Камала составит 48 тысяч 824 квадратных метра. Объект будет рассчитан на 1 370 посадочных мест. Большой зал вместит 788 посадочных мест, восточный будет рассчитан на 242 места, универсальный — до 300, камерный — на 40. Всего в учреждении будут работать 544 человека.

Напомним, подготовка к строительству нового здания театра имени Галиаскара Камала в Казани продолжается. Проект нового здания театра прошел экспертизу, было получено разрешение на строительство, сообщил в ходе брифинга министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

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Разиль Самигуллин