В Татарстане опубликовали статистику потребительских цен за февраль

В феврале 2024 года индекс потребительских цен в Татарстане составил 100,41% по сравнению с январем того же года и 101,64% по сравнению с декабрем 2023 года. Годовой уровень инфляции, по данным на февраль, достиг 107,42%.

Индексы потребительских цен на товары в процентах:

февраль 2024 г. к январю 2024 г.: 100,07%;

февраль 2024 г. к декабрю 2023 г.: 101,11%;

февраль 2024 г. к февралю 2023 г: 106,69%;

январь — февраль 2024 г. к январю — февралю 2023 г.: 106,78%.

Среди продовольственных товаров наибольший рост показали плодоовощная продукция (+111,47% к декабрю) и алкоголь (+8,23% к февралю). Непродовольственные товары выросли на 0,14% к предыдущему месяцу, а услуги — на 1,38%.

Базовый индекс потребительских цен (исключая изменения цен на отдельные товары) в феврале составил 100,33%. Это предварительная оценка, основанная на данных Росстата. В дальнейшем информация может быть уточнена. Ранее индекс потребительских цен в России в феврале составил 100,68% по сравнению с январем 2024 года.

Разиль Самигуллин