В Госдуму РФ внесли законопроект о продлении поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах

Сенаторы Российской Федерации Андрей Яцкин, Наталья Никонорова, Алексей Волошин, Ольга Бас, Дмитрий Воронин и Константин Басюк совместно с депутатами Государственной думы Александр Жуковым и Максим Топилиным внесли в Государственную думу законопроект о продлении особого порядка внесения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) юридических лиц, действующих на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В соответствии с законопроектом, особый порядок, при котором юридические лица включаются в реестр МСП под категорией «микропредприятие», будет действовать до 10 июня 2025 года. Ранее этот порядок должен был завершиться 10 июня 2024 года.

Законопроект также продлевает срок, в течение которого юридические лица могут привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством Российской Федерации — с 31 декабря 2023 года до 31 декабря 2024 года для юридических лиц на территориях ДНР и ЛНР и с 30 июня 2024 года до 30 июня 2025 года для юридических лиц в Запорожской и Херсонской областях.

Авторы законопроекта отмечают востребованность механизма поддержки субъектов МСП в новых регионах. За период действия особого порядка в реестр МСП были внесены сведения о 5,6 тыс. юридических лиц.

Ранее сообщалось, что в Госдуму планируют внести поправки в закон об обязательном социальном страховании.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин