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Альметьевск стал первым городом в Татарстане, где «Самокат» запустил самовывоз заказов

16:48, 19.03.2024

Как стало известно «Реальному времени», сервис экспресс-доставки «Самокат» запустил в городах России, в том числе в Альметьевске, функцию самовывоза заказов.

Как сообщили редакции в пресс-службе «Самоката», на данный момент среди всех городов Татарстана самовывоз доступен только в Альметьевске.

— Самокат тестирует возможность самовывоза в тех локациях, где уже запущена опция. На данный момент самовывоз доступен в Альметьевске, — сообщили в пресс-службе.

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БизнесРозничная торговляОбществоИнфраструктураЭкономика Татарстан
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