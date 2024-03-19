В Университете Иннополис в 2024 году запустят бакалавриат по математике и искусственному интеллекту

Сегодня директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин рассказал, что в этом году в учреждении появятся две новые программы по математике и искусственному интеллекту.

— В этом году мы запускаем две новых образовательных программы бакалавриата по математике и искусственному интеллекту, — рассказал он.

Семенихин отметил, что в 2023 году совместно с Высшей школой экономики запустили онлайн-программу магистратуры, что увеличило количество студентов без привязки по локации.

По сумме коммерческих контрактов университету удалось прирасти вдвое — с 1,8 млрд рублей в 2022-м до 4 млрд рублей в прошлом году. Среди компаний, ведущих проекты совместно с университетом, — «Газпром», «Роскосмос» и RWL.

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