Банк России совершенствует продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни

С 1 апреля 2024 года в силу вступят новые требования к договорам инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни. Теперь страховые компании не смогут отказывать клиентам в выплате дохода, ссылаясь на санкционную блокировку платежей от иностранных контрагентов.

Документ предусматривает следующие изменения:

Минимальный размер страховой суммы по риску дожития будет рассчитываться с учетом возраста застрахованного, срока действия полиса и способа уплаты премии. При этом он будет зависеть от ключевой ставки Банка России на момент оформления договора. Страховая сумма по риску дожития не может быть меньше совокупных взносов страхователя. Это значит, что многие клиенты смогут получить выплату в большем объеме. Требование к размеру страховой суммы не распространяется на полисы с премией 1,5 млн рублей и больше, а также на договоры с уплатой взносов в рассрочку в течение пяти лет и более.

Максимальный срок для выплаты составит 30 дней с момента получения заявления от клиента.

Ожидается, что эти меры сделают продукты ИСЖ и НСЖ более привлекательными для клиентов. По статистике Банка России, более 80% договоров заканчивается дожитием. В 2023 году было продано более 1,1 млн таких полисов.

Напомним, банк России 19 марта 2024 года начал выпуск в обращение памятной серебряной монеты номиналом 3 рубля «50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали» серии «Исторические события».

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Разиль Самигуллин