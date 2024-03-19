В Татарстане будут судить жителя Челябинска, обманувшего 27 покупателей в интернете

В Тукаевском районе Республики Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Челябинска, подозреваемого в мошенничестве. Мужчина продавал товары из интернет-магазинов, не собираясь отправлять их покупателям.

Потерпевшая из Тукаевского района обратилась в полицию после того, как не дождалась оплаченной интернет-покупки. Следователи выяснили, что обвиняемый создал аккаунт в социальной сети, где копировал товары известных брендов. Он разместил объявление о продаже одежды, обуви и аксессуаров. Однако у него не было намерения отправлять товар покупателям.

Чтобы скрыть свою деятельность, обвиняемый приобрел мобильный телефон с выходом в интернет, номера операторов сотовой связи, а также электронные кошельки и банковские карты на третьих лиц.

В ходе следствия установлены 27 эпизодов мошенничества. Кроме жительницы Татарстана, пострадали женщины из разных регионов России. Ущерб от действий обвиняемого составил около 130 тысяч рублей.

Обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб. Предварительное следствие завершено, дело передано в Тукаевский районный суд Республики Татарстан.

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Нафиса Миннехузина