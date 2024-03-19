Депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог

Депутаты Государственной думы направили в нижнюю палату проект закона об отмене транспортного налога. В законопроекте указано, что сейчас транспортный налог рассчитывается в зависимости от мощности двигателя автомобиля, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. Это несправедливо, поэтому депутаты предлагают отменить этот налог.

Одновременно с отменой транспортного налога предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс России и изменить норматив зачисления акцизов на автомобильный бензин класса 5, производимый в России. Таким образом, выпадающие доходы бюджетов субъектов страны в случае отмены транспортного налога могут быть компенсированы.

По мнению авторов законопроекта, отмена транспортного налога позволит дополнительно зачислять в бюджеты субъектов Российской Федерации 130—140 млрд рублей. В тексте законопроекта указано, что он может вступить в силу только с 1 января 2025 года. До этого времени будет действовать прежний порядок расчета транспортного налога.

Ранее проект закона о ратификации соглашения между правительством России и правительством Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС) внесен в Государственную думу РФ.

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Разиль Самигуллин