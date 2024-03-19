Операторы платформенных сервисов подвели итоги работы за 2023 год

В 2023 году операторы платформенных сервисов привлекли более 180 млрд рублей инвестиций. Это говорит о формировании новой ниши на финансовом рынке. Ее заняли финансовые и инвестиционные платформы, которые занимаются краудфандингом, а также информационные системы по выпуску цифровых финансовых активов. Об этом сообщает Центробанк.

Эти решения способствуют появлению альтернативных источников инвестиций, повышению доступности финансовых услуг для граждан и продвижению инноваций.

Банк России впервые публикует статистику деятельности операторов платформенных сервисов. Согласно приведенным данным, статистические показатели операторов инвестиционных платформ следующие:

суммарный объем привлеченных денежных средств — 27,845 млрд рублей.

суммарный объем привлеченных денежных средств субъектами МСП — 26,1 млрд рублей.

Статистические показатели операторов финансовых платформ:

суммарный объем заключенных финансовых сделок — 81,598 млрд рублей.

суммарное количество финансовых сделок — 209 158.

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Разиль Самигуллин