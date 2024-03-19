В Приволжском районе Казани отключат холодную воду из-за плановых работ

Завтра, 20 марта, в Приволжском районе отключат холодную воду в связи с плановыми ремонтными работами. Отключение продлится с 8.00 до 20.00. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского района.

Холодной воды не будет по следующим адресам:

ул. Р. Гараева, д. 2;

ул. Оренбургский тракт, д. 138д, 140г, 207, 138/1, 138а, 138а корпус 1, 144, 144а, 144а корпус 1, 170, 207а, 209, 209а, 209б, 209в;

ул. Оренбургский проезд, д. 205б, 207.

Также воды не будет в поселках Медгородок и Медгородок 3.

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Нафиса Миннехузина