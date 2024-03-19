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В Приволжском районе Казани отключили холодную воду из-за аварии на водопроводе

09:35, 19.03.2024

В Казани произошла аварийная ситуация на водопроводе по адресу: ул. Высотная, 30.

В связи с этим с 09.30 19 марта до устранения аварии прекращена подача холодного водоснабжения в нескольких домах по улицам:

  • Даурской, 22 и 22а (два многоквартирных жилых дома);
  • 2-й Даурской, 2, 4 к. 1, 4 к. 2, 4 к. 3 (четыре многоквартирных жилых дома) и 19 (детский сад №328);
  • ул. Латышских Стрелков, 14 и 12а (два многоквартирных жилых дома);
  • в административном здании по адресу: ул. 2-я Даурская, 2а.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоПроисшествия Татарстан
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