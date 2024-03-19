Оттепель в Казани грозит нависшими над головами горожан сосульками

В последние дни погода радует казанцев теплом, но из-за перепада температур на крышах домов образуется наледь. Это создает опасность для горожан: специалисты Управления административно-технической инспекции фиксируют крыши с угрожающе свисающей подтаявшей наледью и проводят профилактические беседы с собственниками зданий. Об этом сообщают ГТРК «Татарстан».

Казанцы с осторожностью ходят под козырьками домов, чтобы не стать жертвой несчастного случая. Недавно в Альметьевске из-за схода снега с крыши пострадали мужчина и пятимесячный малыш: ребенок был госпитализирован, возбуждено уголовное дело.

Рустем Курбанов, начальник отдела контроля по Кировскому, Московскому районам Управления административно-технической инспекции, рассказал о ежедневной работе и мониторинге состояния кровель зданий. Если выявляются нарушения, в адрес управляющих организаций выносятся предостережения. За текущий период зимнего сезона объявлено уже 27 таких предостережений.

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Нафиса Миннехузина