За 18 марта в Казани зарегистрировано 218 ДТП

За 18 марта в Казани поступило 218 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

Из них три сопровождались пострадавшими: в двух случаях произошло столкновение из-за несоблюдения дистанции, еще один инцидент — наезд на пешехода при повороте налево.

Кроме того, в течение дня сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 1 водителя, не имеющего права управления транспортным средством.

В отделы полиции по подозрению в совершении преступления доставлены 2 гражданина.

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Нафиса Миннехузина