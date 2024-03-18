Фондовый рынок США растет в ожидании итогов заседания ФРС и на корпоративных новостях

В начале торгов в понедельник, 18 марта, фондовые индексы США растут. Инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивают новости крупных компаний.

Заседание Федрезерва завершится в среду. Большинство экспертов считают, что ключевую процентную ставку сохранят на уровне 5,25—5,5%. Первое ее снижение ожидается не ранее июня. Также американский ЦБ представит обновленные прогнозы в отношении экономики и процентных ставок.

К 17.05 мск индекс Dow Jones повысился на 0,28% и достиг 38824,63 пункта. Акции Apple стали лидерами роста в индексе. Среди лидеров также ценные бумаги Walt Disney Co., которые дорожают на 1,3%. Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,88% и составило 5162,06 пункта. Индекс Nasdaq прибавил 1,31%. Ранее американские фондовые индексы начали день с подъема после выхода данных об инфляции в США.



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Разиль Самигуллин