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Россияне возобновили полеты во Вьетнам

12:24, 02.03.2024

После возобновления авиасообщения между Россией и Вьетнамом вырос интерес россиян к этому направлению. В прошлом месяце было совершено 19,1 тысячи полетов, что на 65% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

До пандемии Вьетнам был одним из самых популярных направлений бюджетного пляжного отдыха среди россиян.

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Нафиса Миннехузина
Общество
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