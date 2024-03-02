Россияне возобновили полеты во Вьетнам

После возобновления авиасообщения между Россией и Вьетнамом вырос интерес россиян к этому направлению. В прошлом месяце было совершено 19,1 тысячи полетов, что на 65% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

До пандемии Вьетнам был одним из самых популярных направлений бюджетного пляжного отдыха среди россиян.

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Нафиса Миннехузина