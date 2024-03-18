На трассе в Тукаевском районе произошло смертельное ДТП
Сегодня днем на 1-м километре трассы Нижнекамск — Альметьевск водитель автомобиля Mitsubishi сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Об этом сообщил врио прокурора Тукаевского района Республики Татарстан.
От полученных травм 64-летняя женщина скончалась. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Ход проверки взят на контроль в прокуратуре.
Ранее, 16 марта, в Казани поступило 187 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Три из них были с пострадавшими: два факта столкновений из-за проезда на запрещающий сигнал светофора и одно несоблюдение дистанции.
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