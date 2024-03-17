В Казани за 16 марта зарегистрировано 187 ДТП

За 16 марта в Казани поступило 187 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

Три из них были с пострадавшими: два факта столкновений из-за проезда на запрещающий сигнал светофора и одно несоблюдение дистанции.

По данным ГИБДД по Казани, за этот же день задержали 10 нетрезвых водителей. Кроме того, в отделы полиции доставили четырех граждан по подозрению в совершении преступлений.

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Нафиса Миннехузина