В Татарстане в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией провели масштабный флешмоб

Сегодня на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» у здания парка «Россия — моя история» прошел патриотический флешмоб в честь 10-летней годовщины воссоединения Крыма с Россией. В акции приняли участие 200 человек: школьники, студенты сузов и вузов Казани, общественные организации. Они выстроились в фразу «Крым — наш», раскрыли флаг России размером 15 на 5 метров и произнесли патриотические лозунги.

— Мы не забываем свою историю, а Крым — исконно русская земля, — заявил руководитель регионального штаба Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Организаторы отметили, что в этом году флешмоб был более масштабным, чем в прошлом. Тогда молодые люди выстроились в слово «Крым», а участников акции было около 50 человек. Ранее Госдума рассмотрела законопроект о признании недействительной передачи Крымской области в состав УССР.

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Разиль Самигуллин