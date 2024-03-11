Госдума рассмотрит законопроект о признании недействительной передачи Крымской области в состав УССР

Госдума рассмотрит законопроект о признании недействительным с момента принятия решения 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Данную инициативу выдвинули депутат нижней палаты Константин Затулин и сенатор Российской Федерации Сергей Цеков.

Законопроект направлен на очищение правового наследия Российской Федерации, как правопродолжателя СССР и РСФСР, от ничтожных актов, не имевших правовых оснований, но порождавших беззаконие, политические преступления на почве злоупотреблений властью, нанесших огромный ущерб суверенным правам Российской Федерации и интересам российского народа.

Ранее сообщалось, что в марте Госдума планирует рассмотреть 52 законопроекта. Об этом сообщил первый заместитель председателя нижней палаты Александр Жуков. В грядущем месяце планируется проведение шести заседаний Государственной думы.

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Разиль Самигуллин