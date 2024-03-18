В Казанском транспортном предприятии не хватает четверти водительского состава

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта мэрии

В Казани не хватает 201 водителя электротранспорта, рассказал сегодня гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

— Если вопрос с кондукторами частично удалось решить внедрением бескондукторной системы, то вопрос нехватки водителей остается очень актуальным. На сегодня при штатной численности водителей 605 человек дефицит по нашему предприятию составляет 201 человек, — сказал Абдулхаков.

По словам гендиректора, проблему решают в трех направлениях. Привлекают водителей из регионов ближнего зарубежья — таким образом работает 341 иностранный гражданин, из которых 157 — водители. Обучение на базе учебного центра по специальности «водитель трамвая или троллейбуса»: так, в 2023 году обучили 79 человек, из которых 38 устроились на предприятие. И улучшают условия труда и быта сотрудников.



Также в 2023 году зарплату работников предприятия увеличили на 20%, в текущем году ставится цель увеличить ее не менее чем на 10%, отметил Абдулхаков.

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