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Стали известны первые данные подсчета голосов на выборах президента России

21:19, 17.03.2024 1

Стали известны первые данные подсчета голосов на выборах президента России. Согласно данным ЦИК после обработки 24,2% бюллетеней:

  • Владимир Путин — 87,97%,
  • Николай Харитонов — 3,8%,
  • Владислав Даванков — 3,73 %,
  • Леонид Слуцкий — 2,96 %.

Ранее, по сообщению Центральной избирательной комиссии Татарстана, по предварительным данным системы ГАС «Выборы», к 18:00 17 марта явка избирателей на выборах президента Российской Федерации составила 81,47%.

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Разиль Самигуллин
Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 мар
    С победой Владимир Вдимирович!!! С победой Россия!!!
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