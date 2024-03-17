Стали известны первые данные подсчета голосов на выборах президента России
Стали известны первые данные подсчета голосов на выборах президента России. Согласно данным ЦИК после обработки 24,2% бюллетеней:
- Владимир Путин — 87,97%,
- Николай Харитонов — 3,8%,
- Владислав Даванков — 3,73 %,
- Леонид Слуцкий — 2,96 %.
Ранее, по сообщению Центральной избирательной комиссии Татарстана, по предварительным данным системы ГАС «Выборы», к 18:00 17 марта явка избирателей на выборах президента Российской Федерации составила 81,47%.
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