Явка на выборах президента России в Татарстане составила 81,47%
По сообщению Центральной избирательной комиссии Татарстана, по предварительным данным системы ГАС «Выборы», к 18:00 17 марта явка избирателей на выборах президента Российской Федерации составила 81,47%.
По данным ЦИК, к 16:02 мск по всей стране явка на выборы президента РФ превысила 70%.
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