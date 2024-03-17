Новости общества

20:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Явка на выборах президента России в Татарстане составила 81,47%

19:38, 17.03.2024

По сообщению Центральной избирательной комиссии Татарстана, по предварительным данным системы ГАС «Выборы», к 18:00 17 марта явка избирателей на выборах президента Российской Федерации составила 81,47%.

По данным ЦИК, к 16:02 мск по всей стране явка на выборы президента РФ превысила 70%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин
Справка

За сегодня в розыгрыше автомобиля приняли участие 24 036 человек.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также