Явка на выборах президента России превысила 70%
По данным ЦИК, к 16:02 мск по всей стране явка на выборы президента РФ превысила 70%.
Ранее сообщалось, что по данным ГАС «Выборы» на 12:00 17 марта, в выборах президента России приняли участие 71,68% избирателей Татарстана.
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