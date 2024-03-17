Волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал победу над «Нова»

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал победу над «Нова». Матч прошел в рамках тура PARI суперлига на стадионе Центра волейбола.

Казанцы одержали сухую победу по сетам 3:0. В каждом отрезке игрового времени «Зенит-Казань» не давал приблизиться сопернику ближе чем на девять очков в финале розыгрыша партии, одержав 27-ю победу в 30-м заключительном матче «регулярки».

Следующий матч «Зенит-Казань» проведет 28 марта, это будет первый матч серии плей-офф. Ранее Казанская волейбольная команда «Зенит-Казань» переиграла в гостях своего соперника «Кузбасс» из Кемерово.

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Разиль Самигуллин