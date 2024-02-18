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Волейбольная команда «Зенит-Казань» одержала уверенную победу над «Кузбассом»

19:25, 18.02.2024

Казанская волейбольная команда «Зенит-Казань» переиграла в гостях своего соперника «Кузбасс» из Кемерово. Матч турнира PARI Суперлига завершился со счетом 3:0 (25:18, 25:22, 25:12).

Следующая игра ВК «Зенит-Казань» состоится 25 февраля. Казанцы встретятся с уфимским «Уралом».

Напомним, 14 февраля волейбольная команда «Зенит-Казань» переиграла в гостях своего соперника «Аск» по всем показателям. На момент второго сета казанцы лидировали в блоке, в атаке и в совершенных эйсах. По проценту приема соперники оказались на равных — по 32% успешной защиты.

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Галия Гарифуллина
ОбществоСпортВолейбол Татарстан
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