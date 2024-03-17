В России по итогам зимы самой высокооплачиваемой рабочей профессией стали дальнобойщики

По итогам зимы 2024 года в России самой высокооплачиваемой рабочей специальностью стали дальнобойщики.

Им в среднем предлагали зарплату 184 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы и сотрудников «Авито Работа».

На втором месте по уровню заработной платы оказались геодезисты со средней предлагаемой зарплатой 169 тысяч рублей, на третьем — фрезеровщики с зарплатой 164 тысячи рублей.

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Нафиса Миннехузина