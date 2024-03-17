Явка на выборы президента России в Татарстане составила 71,68%
По данным ГАС «Выборы» на 12:00 17 марта, в выборах президента России приняли участие 71,68% избирателей Татарстана.
Ранее сообщалось, что более 90% россиян, которые были зарегистрированы на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), отдали свои голоса на выборах президента России.
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