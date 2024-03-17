В Татарстане эксперты оценили ход выборов Президента России

В Татарстане эксперты дали оценку тому, как проходят выборы Президента России. Рафаэль Фахрутдинов, координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», отметил, что выборы в Республике Татарстан проходят в штатном режиме. Об этом сообщают ГТРК «Татарстан».

Игорь Бикеев, депутат Государственного Совета Республики Татарстан, заявил, что выборы становятся важным событием в жизни каждой семьи России. Он также отметил особое настроение на избирательных участках, когда семьями приходят голосовать.

Ольга Павлова, член Общественной палаты Республики Татарстан, призвала всех жителей республики проголосовать и отметила, что важен голос каждого татарстанца. Она также сообщила, что уже проголосовала сама.

Евгения Храмова, доцент кафедры международных отношений Казанского Федерального Университета, заявила, что выборы главы государства — это гражданский долг для каждого жителя Татарстана. Она также отметила особую атмосферу на избирательных участках.

Напомним, что для голосования в Татарстане открыты 2767 избирательных участков и будут доступны для жителей республики с 8:00 до 20:00. Их работу обеспечивают более 22 тысяч членов избирательных комиссий, а за чистотой голосования следят около 16 тысяч наблюдателей.

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Нафиса Миннехузина