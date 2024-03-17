Явка на выборах президента России превысила 61% с учетом ДЭГ
Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составила уже 61,37% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
На выборах президента России работают 1 115 международных наблюдателей из 129 стран. Об этом сообщила Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ.
Напомним, что без учета ДЭГ явка избирателей по России составила 60%, а в Татарстане — 64,2%.
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