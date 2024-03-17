На прошлой неделе в России изменились цены на услуги гостиниц и санаториев

На прошлой неделе в России изменилась средняя стоимость проживания в гостиницах: две — пять звезд (+0,8%), одна звезда или мотели (+0,3%). Увеличилась стоимость путевок в санатории, дома отдыха, пансионаты (+0,2%) и проживания в хостелах (+0,1%).

Кроме того, на 0,1% подорожали мойка легкового автомобиля и стрижка модельная в женском и мужском залах.

При этом стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 1,6%.

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Нафиса Миннехузина