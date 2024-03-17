За прошлую неделю в России выросли цены на говядину, молоко, сыры и другую продукцию

С 5 по 11 марта 2024 года в России изменились розничные цены на отдельные виды товаров. По данным Росстата, сильнее всего подорожала говядина — на 0,5%. Также увеличилась стоимость стерилизованного молока, маргарина, твердых, полутвердых и мягких сыров, печенья, вермишели и другой продукции — на 0,3%.

Кроме того, выросли цены на сосиски, сардельки, вареные колбасы, мороженую рыбу, сливочное масло, пастеризованное молоко, творог, рис, водку и пшеничный хлеб — на 0,2%. Полукопченые и варено-копченые колбасы, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе или закусочной (кроме столовой в организации) стали дороже на 0,1%.

При этом снизились цены на плодоовощную продукцию (-0,6%). Больше всего подешевели огурцы (-5,1%) и бананы (-0,5%). Также изменилась стоимость свеклы столовой (+2,2%), помидоров (+1,8%), моркови (+1,3%), белокочанной капусты (+1,0%), яблок (+0,4%), картофеля (+0,2%) и репчатого лука (+0,1%).

Помимо этого, зафиксировано снижение цен на куриные яйца (-0,7%), гречневую крупу и фруктово-ягодные консервы для детского питания (-0,3%).

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Нафиса Миннехузина