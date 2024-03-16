Назван главный фаворит Кубка Гагарина

Мария Баталова, самая титулованная хоккеистка России, выделила московское «Динамо» как главного претендента на трофей Кубка Гагарина. По словам 27-летней шестикратной чемпионки страны, бело-голубые показывают очень хороший комбинационный хоккей и имеют космическое взаимопонимание на льду. Об этом сообщает «Газета.ru».

Московские динамовцы обыграли в первом раунде плей-офф со счетом 4-2 в серии минское «Динамо». Однако начали второй раунд с домашнего поражения от челябинского «Трактора» (2:4).

Ранее сообщалось, что хабаровский «Амур» стал последней командой в текущем чемпионате, которая будет бороться за главный трофей чемпионата КХЛ — Кубок Гагарина.

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Разиль Самигуллин