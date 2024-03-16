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Исполком Рыбно-Слободского района внес изменения в постановление об организации эвакуационных мероприятий

18:48, 16.03.2024

Исполком Рыбно-Слободского района республики внес изменения в постановление об организации эвакуационных мероприятий на военное время. Соответствующий указ был подписан руководителем районного Исполкома Данисом Сатдиновым.

Данное постановление принято в целях организации работы органов управления по планированию приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения в местах размещения на территории Рыбно-Слободского района.

Ранее сообщалось, что в Рыбно-Слободском районе Татарстана рекультивировали огромный карбонатный карьер площадью 19 гектаров. В рамках рекультивации выровняли рельеф местности, весной территорию засеют многолетними травами.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
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