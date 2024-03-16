Исполком Рыбно-Слободского района внес изменения в постановление об организации эвакуационных мероприятий
Исполком Рыбно-Слободского района республики внес изменения в постановление об организации эвакуационных мероприятий на военное время. Соответствующий указ был подписан руководителем районного Исполкома Данисом Сатдиновым.
Данное постановление принято в целях организации работы органов управления по планированию приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения в местах размещения на территории Рыбно-Слободского района.
Ранее сообщалось, что в Рыбно-Слободском районе Татарстана рекультивировали огромный карбонатный карьер площадью 19 гектаров. В рамках рекультивации выровняли рельеф местности, весной территорию засеют многолетними травами.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым